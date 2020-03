Una passeggiata fuori dal quartiere gli costa 400 euro di multa

Primo pedone sanzionato questa mattina dagli agenti della Polizia locale di Ancona

ANCONA – 400 euro per una passeggiata fuori dal proprio quartiere. E’ quanto è costata l’uscita a un anconetano che questa mattina è stato trovato in via del Castellano; era partito a piedi dalla zona degli Archi per una passeggiata. La pattuglia della Polizia locale l’ha fermato e l’ha sanzionato perché sprovvisto di motivazioni valide. Il pagamento della sanzione entro i 30 giorni darà luogo alla sua riduzione fino a 280 euro.

Anche oggi numerosi i controlli portati avanti dagli agenti della Polizia locale di Ancona: controllati 110 veicoli, 6 pedoni di cui uno sanzionato; in tutto 37 le attività commerciali controllate soprattutto per la verifica del rispetto della distanza interpersonale tra la clientela, 11 i parchi soggetti a verifica.

