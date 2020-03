Scuole chiuse fino a sabato in tutte le Marche: nuova ordinanza di Ceriscioli

Inoltre, fino a domenica 8 marzo, in tutta la regione non potranno aver luogo manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura

ANCONA – In considerazione dell’aggravarsi della situazione e della crescente preoccupazione, in tutta la regione, per il diffondersi dei casi positivi al Coronavirus, il presidente Luca Ceriscioli, ha firmato oggi una nuova ordinanza. La decisione in quanto siamo già arrivati a due decessi e 61 casi di positività al Coronavirus, diffusi principalmente nella provincia di Pesaro Urbino, ed oggi estesi anche nelle province di Ancona e Macerata. Con questa nuova ordinanza vengono adottate le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio. Ordinanza in vigore – a partire dalle ore 00 di mercoledì 4 marzo, fino alle ore 24 di domenica 8 marzo – su tutto il territorio regionale. Quindi, in questa settimana nelle Marche sono sospese tutte le attività didattiche e le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura.

Il provvedimento riguarda: i servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di laurea) e di alta formazione professionale e dei percorsi d’istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini; ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; l’apertura al pubblico dei Musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche; i concorsi pubblici, fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche.

