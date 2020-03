Rifondazione Comunista: “Prima la salute, oltre i proclami del Governo”

ANCONA – Dal Partito della Rifondazione Comunista riceviamo: “Lunedi 16 marzo, sciopereranno tante aziende metalmeccaniche della nostra regione. La questione è di dimensione nazionale, ma nella nostra realtà riguarda: Fiat – Caterpillar – Pieralisi – Bora – Elica.

“Nei giorni scorsi oltre i proclami del Governo, leggevamo di incontri sindacali con le direzioni aziendali che non erano rispettose di quei proclami.

Ancor piu’ grave, non garantivano neanche il rispetto delle leggi vigenti.

Onde evitare che i luoghi di lavoro, diventassero focolai del virus si sono avuti scioperi spontanei, dopo gli incontri inconcludenti, sono stati indetti scioperi programmati.

“Il Partito della Rifondazione Comunista, preoccupato per la situazione drammatica che costringeva i lavoratori e le lavoratrici, a subire una situazione da vittime sacrificali, invitava allo sciopero ed alla tutela dell’integrità dei lavoratori.

Anche in una situazione di emergenza sanitaria, e’ inaccettabile che rimanga al centro il profitto e non la salute come bene comune.

“Il Partito della Rifondazione Comunista esprime altresì la propria vicinanza e ringraziamento ai medici, agli infermieri ed a tutto il personale ospedaliero che in questa situazione prestano con abnegazione e spirito di sacrificio, la loro professionalità per la salute di tutti. Mai domi”.

