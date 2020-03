Parte dalla provincia di Pesaro e Urbino un video di speranza per l’Italia

E’ stato realizzato dal regista fanese Henry Secchiaroli per la Cna

PESARO – Le nostre mani, il nostro lavoro, la nostra terra. Parte dalla provincia di Pesaro e Urbino – una delle prime colpite dall’emergenza Coronavirus – un video di speranza della CNA di Pesaro e Urbino.

A realizzarlo il regista fanese Henry Secchiaroli, coordinatore di CNA Cinema e Audiovisivo Marche che in poco più di un minuto ha voluto raccontare una terra, i suoi artigiani, il lavoro e lanciare un messaggio positivo e di voglia di reagire in momento difficilissimo per il paese.

Il breve filmato si chiude con una frase di speranza rivolta a tutta Italia, a tutti coloro che lavorano, studiano, producono arte e bellezza come gli operatori del cinema e dell’audiovisivo.

E’ un modo per unire idealmente tutto un paese e tutti coloro che ora stanno lottando in prima linea contro un nemico invisibile. La speranza è che tutti insieme, osservando regole e prescrizioni, possiamo farcela.

La CNA di Pesaro e Urbino desidera ringraziare Secchiaroli e la He.Go. Film per questo piccolo ma prezioso contributo emozionale che ci rende orgogliosi di essere italiani.

IL VIDEO è visibile a questo link:

https://vimeo.com/396972195

