Mercoledì in diretta dal Santuario di Loreto una messa dei Vescovi delle Marche per rafforzare la fede in un momento di dolore

LORETO – I Vescovi delle Marche in occasione della solennità liturgica dell’Annunciazione del Signore – mercoledì 25 marzo -, invitano tutti i fedeli a seguire dal Santuario di Loreto, sia la celebrazione della Santa Messa delle ore 11.00 ( trasmessa da Fano TV, in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito www.santuarioloreto.it) come pure e la recita del S. Rosario delle ore 16.00 (anch’essa trasmessa in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito www.santuarioloreto.it).

Questa iniziativa dei Pastori vuol esprimere condivisione per il dolore che ha colpito e sta colpendo la nostra gente e soprattutto vuol essere un forte segno di comunione nella preghiera tra tutte le chiese che sono nelle Marche, le quali si affidano ancora una volta alla Beata Vergine di Loreto.

Nella nostra preghiera siamo confortati dalle parole di Papa Francesco che proprio un anno fa (25 marzo 2019), venendo a Loreto dichiarava il Santuario “Casa dei giovani”, “Casa della Famiglia” e “Casa dei malati”. Forti anche di queste indicazioni rivolgiamo la nostra preghiera a Maria “salute degli infermi”. Esprimiamo ancora una volta la gratitudine ai nostri sacerdoti, ai diaconi, alle religiose e religiosi e a tutti gli operatori pastorali impegnati, in vari modi, a sostenere la fede delle nostre comunità. Un apprezzamento particolare lo rivolgiamo a tutti gli operatori sanitari che nella nostra Regione si stanno spendendo senza riserve per salvare tante vite umane. A loro ci è caro affidare il compito di essere portatori di un segno, di una benedizione, di una semplice preghiera nei confronti di coloro che sono sulla “soglia” e che non hanno altra possibilità per essere accompagnati all’incontro con il Signore. La Vergine di Loreto ci benedica e rafforzi la nostra fede nel suo Figlio Gesù.

. REGIONE ECCLESIASTICA DELLE MARCHE .

SANTUARIO PONTIFICIO DELLA SANTA CASA DI LORETO

25 marzo 2020

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

In collegamento con le Diocesi Marchigiane

Ore 11:00 Celebrazione Eucaristica dalla Santa Casa,

per tutte le Diocesi delle Marche che nella Beata Vergine di Loreto si affidano alla protezione della loro Patrona

La Santa Messa sarà trasmessa da Fano TV, in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito www.santuarioloreto.it

Ore 16:00 Santo Rosario dalla Santa Casa

Preghiera per le singole Diocesi delle Marche

Supplica alla B.V. di Loreto

Trasmesso in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito www.santuarioloreto.it

Per tutte le informazioni relative alle dirette televisive e streaming, il riferimento è il Polo delle Comunicazioni del Santuario: Diletta D’Agostini (3457007153) e Ugo Bogotto (3472457422) o l’indirizzo mail press.santuarioloreto@gmail.com

________

Possibilità di collegarsi

Ore 21:00 Adorazione Eucaristica in Santa Casa

Benedizione Eucaristica dal Sagrato della Basilica

Trasmessa da Telepace, Fano TV, in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito www.santuarioloreto.it

Tutte le celebrazioni sopra descritte saranno trasmesse in streaming anche direttamente nel sito www.santuarioloreto.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it