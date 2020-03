“L’Italia è bella ed ha talento, anche quando inciampa e cade…”

IN QUESTI GIORNI I SOCIAL sono pieni di interventi, commenti, giudizi, prese di posizione. Ci sembra più che mai interessante riportare un breve intervento, postato nelle ultime ore, da una signora belga che vive in Germania. Una vera europea che crede nell’Italia. Lo facciamo perché anche noi – oggi più che mai – crediamo in questo nostro Paese, giustamente difeso, ieri sera, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Questo il post della signora belga che vive in Germania:

“L’Italia è come quella tipa che ha più talento di tutti, è come quella che le altre se le mangia, perché è nata bella, più bella di tutte e le altre se le asfalta.

“L’Italia è come quella più ingegnosa, che ha le mani di una fata, che si inventa mille cose, perché è piena di risorse. Sa discutere di storia, di mare, di montagne, sa di cibo, di buon vino, di dialetti, di pittori, di scultori, di scrittori, di eccellenze nella scienza, non c’è niente che non sa.

“E quando questa tipa bella e talentuosa inciampa e cade, la platea delle sfigate esulta. È la rabbia delle poverine ingelosite, quelle al buio, perché lei è comunque bella anche quando cade a terra. Ma l’Italia è una tipa con stivale tacco 12, ovviamente”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it