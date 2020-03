Intensificati lungo le strade di Ancona i controlli della polizia municipale

Denunciata una coppia di Cupra Marittima. Domenica la sanificazione del comando della polizia locale. Servizio all’utenza garantito

ANCONA – Denunciate due persone questa mattina dagli agenti della Polizia Locale di Ancona in servizio nei controlli per il rispetto della normativa del Governo per prevenzione della diffusione del Coronavirus .

Si tratta di moglie e marito di Cupra Marittima giunti ad Ancona per comperare piante ornamentali presso un vivaio della città naturalmente chiuso.

Numerosi i controlli sulla chiusura degli esercizi commerciali e sul rispetto delle norme a tutela della salute e nell’accesso alle strutture di vendita di prodotti alimentari.

Domani mattina (domenica) al comando della Polizia locale di Ancona si procederà alla sanificazione degli ambienti e la centrale operativa sarà allestita fuori nel parcheggio utilizzando un furgone attrezzato per garantire l’operatività senza interruzioni per l’utenza.

