Insegnante positivo al Coronavirus: un’intera classe posta in quarantena

MONTE PORZIO – La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi di Monte Porzio è stata contattata oggi dall’Ufficio della sanità pubblica dell’Asur, in merito all’esistenza di un caso positivo al Coronavirus di un docente. Pertanto, come da indicazioni dell’Asur, i ragazzi della classe 3^F che sono stati a contatto con il docente nella giornata di lunedì 24 febbraio, dovranno controllare eventuali sintomi che si dovessero presentare per un periodo di 14 giorni (quindi fino all’8/9 marzo) e limitare i movimenti allo stretto necessario.

Nessuna altra classe, né di Mondolfo, né di San Costanzo è interessata dal provvedimento.

