Iniziata ad Ancona la sanificazione delle aree più frequentate della città

ANCONA – Anconambiente questa mattina su indicazione del Comune di Ancona ha avviato la sanificazione di alcuni punti della città. A cominciare dalla zona del Piano effettuata oggi insieme a Piazza Ugo Bassi, si procederà poi (si utilizza un prodotto igienizzante) sanificando le aree esterne più frequentate: supermercati, farmacie, fermate autobus, mercati, ecc. potenziando al contempo anche il consueto lavaggio delle strade.

“Questa è l’indicazione che ad oggi ci arriva da chi è competente in materia di sanificazione – ha spiegato il sindaco Valeria Mancinelli -. Se ci saranno nuove e diverse indicazioni, ci adegueremo.

Intanto la situazione rispetto agli assembramenti è migliorata ma non basta. Bisogna restare a casa! Uscire solo se è indispensabile per lavoro, per fare la spesa (ma non tutti i giorni!) e per andare in farmacia.

Dobbiamo essere ancora più disciplinati e rigorosi!

Pochi comportamenti scellerati possono vanificare lo sforzo di una intera comunità”.

