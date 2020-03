Dalla Cina una nuova donazione di mascherine per le Marche

PESARO – Dopo la donazione di 20.000 mascherine da parte della provincia cinese dello Hunan, con cui la Regione Marche è gemellata, e che saranno consegnate entro pochi giorni, dallo stesso territorio è stata inviata, oggi, una seconda spedizione di 10.000 mascherine. La donazione arriva alle Marche dalla società HB Town Film & Culture City, con il necessario coordinamento da parte del governo della municipalità di Changsha che ha reso possibile la gestione in tempi rapidi dell’operazione. Changsha, città di circa 8 milioni di abitanti, è la capitale della Provincia dello Hunan.

HB Town Film & Culture City è la società che, nel settembre 2018, ha inaugurato proprio a Changsha , HB Town, una città italiana all’interno della quale, con la collaborazione di CONFCOMMERCIO Pesaro e Urbino, è stata attivata CASA MARCHE , piattaforma di promozione del territorio e dei prodotti regionali. La proprietà ed il management di HB Town hanno in diverse occasioni visitato le Marche e, anche alla luce del rapporto di amicizia che lega i due territori, hanno ritenuto opportuno manifestare la propria vicinanza alla popolazione marchigiana in queste ore difficili per l’intera comunità regionale.

