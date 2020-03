Da Ancona va a Chiaravalle: multa da 400 euro per inosservanza delle disposizioni anti Covid

ANCONA – Era partito da Ancona con l’auto per andare a fare una passeggiata a Chiaravalle. Peccato però che quando è tornato indietro ha incrociato la pattuglia della Polizia locale di Ancona che l’ha fermato e non trovandolo in possesso di un valido motivo per essere fuori casa, l’ha sanzionato. Questa è la brutta avventura capitata nella giornata di oggi ad un cinquantasettenne anconetano che s’è visto appioppare una multa da 400 euro, che se pagata entro 30 giorni, sarà ridotta a 280.

È l’effetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri entrato in vigore ieri e che prevede multe salate da 400 fino a 3000 euro per chi non osserva le misure restrittive anti Covid.

Continuano i controlli della Polizia locale di Ancona: anche oggi sono stati verificati 56 veicoli, 13 pedoni e 30 attività commerciali.

