CORONAVIRUS / Nelle Marche continua la strage: oggi altri 11 decessi, il totale sale a 57

ANCONA – Ormai è una vera e propria strage. Troppi i morti, anche nelle Marche. Ecco perché bisogna far di tutto per evitare di far aumentare il contagio.

Con l’ultimo bollettino diffuso questa sera dal Gores – il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria – si apprende che sono decedute altre undici persone. Ed i morti, a questo punto, nelle Marche, salgono a 57. Davvero tanti. Soprattutto se si pensa che il picco dei contagi deve ancora arrivare.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it