CORONAVIRUS / Anche a Pesaro, Fano, Urbino, Marotta-Mondolfo preoccupante crescita dei contagi

PESARO – Con quelli di giovedì (22) sono saliti a 136, nelle Marche, i decessi collegati al Coronavirus. Si tratta di 96 uomini e 40 donne: 106 sono della provincia di Pesaro Urbino; 16 della provincia di Ancona; 6 della provincia di Macerata; 7 della provincia di Fermo; 1 della provincia di Ascoli Piceno.

Ed il totale dei contagiati è arrivato a 1.737 su 4.512 persone testate. Di questi 141 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 140 nelle aree di terapia semi intensiva e 439 in reparti non intensivi. Altre 77 persone sono ricoverate in degenze post critiche.

Ci sono inoltre 4.793 persone in isolamento domiciliare, 4.070 delle quali asintomatiche e 723 sintomatiche. Tra queste ci sono anche 444 operatori sanitari contagiati durante il loro lavoro negli ospedali o negli ambulatori medici.

E la Regione, attraverso il Gruppo operativo per l’emergenza sanitaria (il Gores), con l’unico fine di fare più chiarezza possibile su una questione molto complessa, ha fornito i dati sui casi positivi, Comune per Comune, aggiornati alle ore 12 di giovedì 19 marzo.

Ed in provincia di Pesaro Urbino la situazione sta diventando sempre più problematica. Soprattutto nel capoluogo, a Pesaro, dove ci sono 453 casi positivi. Da non sottovalutare neppure i problemi che si stanno affrontando a Fano (170 casi), a Vallefoglia (59), a Urbino (30), a Marotta-Mondolfo (26), a Montelabbate (23), a Tavullia (19), a Cartoceto (14), a Fermignano (14), a Gabicce Mare (13), a Colli al Metauro (11), a Montecalvo in Foglia (11), a Fossombrone (10), a Sassocorvaro Auditore (10), a Gradara (9), a Terre Roveresche (9). Problemi minori, ma sempre molto sentiti ad Acqualagna (3 casi), Apecchio (1), Belforte all’Isauro (1), Carpegna (1), Cagli (6), Isola del Piano (1), Lunano (3), Mercatello sul Metauro (1), Macerata Feltria (7), Mercatino Conca (1), Mombaroccio (7), Mondavio (4), Monte Cerignone (2), Monte Grimano Terme (4), Montefelcino (1), Monteciccardo (4), Montecopiolo (1), Pergola (4), Petriano (4), Piandimeleto (3), Pietrarubbia (2), Piobbico (1), San Costanzo (5), Sant’Angelo in Vado (6), Sant’Ippolito (2), Serra Sant’Abbondio (1), Urbania (3).

QUI SOTTO la tabella completa:

