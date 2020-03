Automezzi in azione nel Maceratese per liberare le strade dalla neve

MACERATA – Gli automezzi della Provincia di Macerata sono in azione per liberare le strade provinciali dalla neve. Tutta la zona dell’entroterra a quota 700-800 metri sopra il livello del mare è interessata nelle ultime ore da una abbondante nevicata e da questa mattina l’Amministrazione ha organizzato vari interventi per liberare le strade provinciali a questa altitudine, e renderle quindi transitabili.

Le operazioni sono in corso e sono rese più difficili dall’intensità del fenomeno atmosferico e dal forte vento che provoca accumuli di neve. Si ricorda che su tutte le strade provinciali è obbligatorio l’utilizzo di pneumatici invernali/da neve o catene a bordo.

Nelle foto: l’intervento sulla provinciale “Macereto”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it