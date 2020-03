“Andrà tutto bene”: a Senigallia sfilano gli autobus di Bucci per portare solidarietà agli operatori sanitari / VIDEO

SENIGALLIA –“Andrà tutto bene”. “Grazie”. Anche a Senigallia continuano le iniziative per dimostrare vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari, impegnati in questi giorni ad affrontare un’emergenza sempre più preoccupante.

Cinque autobus dell’azienda Bucci hanno sfilato davanti all’ospedale di Senigallia, con tanto di scritte sui vetri e sulle fiancate, proprio per testimoniare solidarietà a chi è impegnato direttamente, in questi momenti difficili per tutto il Paese, ad affrontare l’emergenza sanitaria per cercare di salvare quante più vite possibili e contenere, anche nel nostro territorio, il contagio. Una commovente dimostrazione di affetto e solidarietà.

