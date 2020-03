Ad Ancona un’anziana in difficoltà accompagnata a casa dagli agenti della Polizia locale

ANCONA – Non solo controlli ma anche aiuto alle persone in difficoltà. E’ quello che ha fatto questa mattina una pattuglia della Polizia Locale in servizio al Piano che ha aiutato una persona anziana a tornare a casa con i farmaci che aveva appena ritirato in farmacia; la persona che solitamente l’aiutava nella giornata di oggi era impossibilitata a darle una mano e quindi la signora è dovuta uscire da sola per prendere i prodotti farmaceutici prescritti dal medico alla farmacia di Piazza Ugo Bassi. L’agente l’ha poi riaccompagnata a casa (nella foto).

Numerosi anche nella giornata di oggi i controlli sul territorio; sono stati verificati 82 veicoli, 35 pedoni e 114 esercizi commerciali. Nessuna denuncia.

