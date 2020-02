Una tartaruga uccisa dalla plastica rinvenuta sulla spiaggia

Il ritrovamento a Mezzavalle. I giovani di Iniziativa Democratica lanciano l’allarme plastica nel nostro mare

ANCONA – È stata ritrovata sulla spiaggia anconetana di Mezzavalle una tartaruga Caretta Caretta. La colpa del decesso prematuro è tutta della plastica. L’esemplare aveva infatti la bocca piena di pezzi di buste della spesa, pezzi di plastica, che ormai invadono i nostri mari.

A dare l’allarme alla Capitaneria di porto un gruppo di attivisti di Iniziativa Democratica, associazione di giovani della provincia impegnati in progetti sociali e culturali sui temi dell’educazione alla legalità e della parità di genere e dell’ambiente.

I ragazzi sono rimasti particolarmente scossi dal ritrovamento, tra le loro denunce spicca più volte l’impegno nella lotta alla plastica,

i dati sono allarmanti, basti pensare che ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastica raggiungono il mare, e sui fondali marini si deposita il 70% di questi rifiuti.

Solo nei mari italiani galleggia un rifiuto di plastica ogni dieci minuti e nell’Adriatico si contano 27 rifiuti galleggianti ogni chilometro quadrato.

La presenza di plastica soffoca le tartarughe marine, una tartaruga marina su due nel Mediterraneo ha ingerito plastica. Circa la metà delle tartarughe marine su scala mondiale hanno plastica nell’intestino e anche un solo pezzo può essere letale.

“Iniziativa Democratica, fondata nel 2011 ad Ancona per volontà di un gruppo di giovani professionisti da sempre attivi nel sociale – si legge in una nota -, è un’associazione composta di volontari al 100% e si fonda solo sull’attività gratuita dei soci. E, naturalmente, sul loro entusiasmo. E’ un’associazione di promozione sociale riconosciuta dallo Stato italiano e come tale accreditata anche a livello europeo.

“E’ apartitica, apolitica, senza scopo di lucro e ha come fine sociale la promozione della legalità, della cultura dei diritti e della solidarietà, specie tra i giovani.

“Iniziativa Democratica è inoltre riconosciuta come associazione giovanile (oltre il 75% dei soci ha infatti meno di 30 anni) nell’apposito Albo della Regione Marche sin dal 2012.

Siamo una delle prime realtà italiane per numero di scambi giovanili europei ed internazionali annualmente realizzati: con noi sono partiti oltre 100 giovani provenienti da tutta Italia verso le più svariate destinazioni in Europa e in Asia. Organizziamo progetti sociali e culturali, ad Ancona ma non solo – conclude la nota -, sui temi dell’educazione alla legalità e della parità di genere e dell’ambiente”.

