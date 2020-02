Un grande Leo Gullotta emoziona il pubblico pesarese presente al teatro Rossini

di PAOLO MONTANARI

PESARO – Teatro Rossini gremito di persone per la rappresentazione di Pensaci Giacomino di Pirandello andato in scena la prima volta nel 1917 La novella presentata nel cartellone di prosa 2019 – 2020, ha visto come protagonista Leo Gullotta che ha interpretato il vecchio professore Titta.

Accanto a lui gli attori della compagnia stabile del teatro di Catania. Intorno al vecchio Titta gravita il mondo con i suoi personaggi falsi e ipocriti e le tante maschere pirandelliane.

Leo Gullotta dà vita ad un personaggio apparentemente comico, in realtà è un don Chisciotte contro i mulini a vento di una società cattiva, che vuole distruggere i veri sentimenti umani in nome del perbenismo.

