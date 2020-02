Trentunenne accoltellato alle spalle, il cadavere trovato in campagna

PORTO SANT’ELPIDIO – Il cadavere di un uomo, Mihaita Radu, un rumeno di 31 anni, abitante a Porto Sant’Elpidio, è stato trovato questa mattina in una zona di campagna, in via Strada Pescolla. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato accoltellato alle spalle in quanto presentava profondi tagli sulla schiena.

Il corpo dell’uomo è stato notato da un passante che ha dato l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che ora stanno indagando su questo nuovo giallo.

