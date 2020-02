L’auto sbanda e si ribalta al centro della strada: traffico bloccato

CAMERANO – Questa mattina – alle ore 7:50 – i vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti a Camerano, lungo via Cameranense, in seguito ad un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento una persona al volante di un’auto ha sbandato rimanendo con la vettura su una fiancata, al centro della sede stradale. Ed il traffico, particolarmente intenso, data l’ora, è rimasto a lungo paralizzato.

La squadra dei vigili del fuoco, appena intervenuta sul posto, ha messo in sicurezza il mezzo coinvolto.

