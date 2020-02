In vista dei campionati della cucina italiana 2020 il team “Marche” ai fornelli per una cena di allenamento

La sfida si terrà a Rimini. Luca Santini: “Competenze e creatività”. Anna Casini: “Tradizione e innovazione”

PORTO SANT’ELPIDIO – Poteva sembrare un appuntamento conviviale, ma in realtà si è trattato di una vera e propria “cena d’allenamento” attorno fornelli dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Carlo Urbani” di Porto Sant’Elpidio che ospita anche il professionale enogastronomico. L’evento è stato organizzato, nei giorni scorsi, dal Team Cuochi Marche che parteciperà, il 18 febbraio, ai Campionati della cucina italiana di Rimini.

Una sfida “a colpi di padelle”, organizzata nell’ambito della manifestazione “Beer&Food Attraction 2020” e che rappresenta la più importante competizione di cucina Italia. Oltre 500 cuochi si affronteranno nelle diverse categoria previste (a partire dal 15 febbraio), all’insegna della tradizione e dell’innovazione.

Il Team Marche sarà composto da Gianmarco Di Girolami, Daniel Orso, Alessandro Campetella, Alberto Grilli, Giacomo Santini, Stefano Berardinelli, Mattia Orianda, Massimiliano Mandozzi. A Porto Sant’Elpidio gli chef hanno affinato le tecniche di gara e preparato piatti con cui duelleranno con i migliori cuochi nazionali che si frapporranno alla conquista del titolo nazionale.

“È stata una grande serata di allenamento e di amicizia per creare quell’intesa che potrà fare la differenza a Rimini – ha commento Luca Santini, presidente Unione regionale cuochi Marche – Il successo si giocherà abbinando competenze tecniche e creatività, che non mancano certo alla squadra che metteremo in campo”.

La vice presidente della Regione, Anna Casini, ha affermato che “i campionati rappresentano una grande vetrina per consolidare la presenza marchigiana nell’ambito della ristorazione e dell’enogastronomia italiana. Le Marche vantano una solida tradizione di genuinità dei prodotti e di creatività in cucina che sa innovarsi sempre all’insegna della qualità”.

