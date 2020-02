I grandi dell’atletica ad Ancona: sabato e domenica i campionati italiani assoluti indoor

ANCONA – Tutto pronto ad Ancona per un’edizione attesissima dei Campionati italiani assoluti indoor, nel weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio. Al via tanti protagonisti dell’atletica azzurra e tra questi due marchigiani difendono il tricolore. In prima fila l’anconetano Gianmarco Tamberi, per confermare il titolo vinto un anno fa: il campione europeo di salto in alto, dalle ore 9.15 di domenica mattina, aprirà una seconda giornata che si preannuncia scoppiettante. Alle 17.15 toccherà poi a Simone Barontini (Fiamme Azzurre), 21enne proveniente dalla Sef Stamura Ancona, in caccia del suo quarto successo di fila negli 800 metri. Sulla stessa distanza da seguire la pesarese Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) che ha partecipato agli ultimi Mondiali di Doha. Puntano al podio anche il pesista montegiorgese Lorenzo Del Gatto (Carabinieri), due volte terzo nella scorsa stagione agli Assoluti sia indoor che all’aperto, e la sambenedettese Enrica Cipolloni (Fiamme Oro/Team Atl. Marche) nel pentathlon che si svolgerà invece nell’arco della giornata di sabato. Tra gli atleti già protagonisti nel 2019 anche Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle/Cus Camerino), tricolore dei 3000 siepi impegnato sulla distanza piana al coperto, e Lorenzo Veroli (Fiamme Azzurre), cresciuto a Montecassiano, in gara nei 400 metri. Poi i giovani a cominciare dall’allieva sangiorgese Martina Cuccù (Team Atl. Marche), fresca vincitrice del titolo italiano under 18 nei 60 ostacoli, e dalla sprinter Melissa Mogliani Tartabini (Grottini Team Recanati), primatista regionale assoluta dei 60 metri, senza dimenticare il mezzofondista Ndiaga Dieng (Atl. Avis Macerata).

INGRESSO A COSTO ZERO – Sarà uno spettacolo per tutti, e senza dover pagare il biglietto. Infatti l’entrata è completamente gratuita, per godersi le gare della più importante manifestazione italiana dell’atletica al coperto. Nelle due giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio, al Palaindoor in via della Montagnola. Possibilità di parcheggio, con oltre 500 posti auto gratuiti disponibili.

TV E STREAMING – I Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona saranno trasmessi in diretta video streaming su www.raisport.rai.it, sabato 22 e domenica 23 febbraio. Diretta tv su RaiSport nella seconda giornata, domenica 23 febbraio dalle ore 16.00 alle 17.55. Previste anche due sintesi tv per la prima giornata, quella di sabato 22 febbraio (0.35-1.55), e per la parte iniziale della seconda giornata, che andrà in onda domenica sera (23.30-1.15).

ATLETI MARCHIGIANI ISCRITTI

Team Atl. Marche: Martina Cuccù (60 ostacoli)

Atl. Avis Macerata: Ndiaga Dieng (800 e 1500); Ilaria Sabbatini (3000); Eleonora Vandi (800)

Grottini Team Recanati: Nicola Calcabrini (800); Melissa Mogliani Tartabini (60)

Fiamme Azzurre: Lorenzo Veroli (400); Simone Barontini (800)

Fiamme Gialle: Ahmed Abdelwahed (3000); Gianmarco Tamberi (alto)

Carabinieri: Lorenzo Del Gatto (peso)

Fiamme Oro: Enrica Cipolloni (pentathlon)

Atl. Virtus Cr Lucca: Andrea Pacitto (60 ostacoli)

Pol. Università Foro Italico: Loris Manojlovic (60 ostacoli)

Cus Torino: Elisabetta Bray (marcia 3000)

ORARIO SINTETICO DELLE FINALI

Sabato 22 febbraio

10.30 Peso F

13.15 Lungo F

14.35 Marcia 3000 F

15.00 Asta F

15.40 Marcia 5000 M

16.40 Lungo M

16.50 1500 F

17.00 1500 M

17.20 Pentathlon F

17.35 60 ostacoli F

17.50 60 ostacoli M

Domenica 23 febbraio

9.15 Alto M

10.00 Asta M

13.00 Alto F

15.00 Triplo M

15.45 3000 F

16.30 400 M

16.35 Peso M

16.40 400 F

16.45 Triplo F

16.50 3000 M

17.05 800 F

17.15 800 M

17.25 Eptathlon M

17.35 60 M

17.45 60 F

17.55 4×400 F

18.10 4×400 M

L’OMAGGIO A ELIO LOCATELLI – La sala “Alessio Giovannini” del Palaindoor di Ancona ospiterà sabato 22 febbraio (con inizio alle ore 11:30), in occasione della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti, l’incontro “Elio Locatelli: una storia dell’atletica mondiale”, dedicato all’ex direttore tecnico azzurro, scomparso a Montecarlo il 27 novembre scorso. Nel corso dei novanta minuti di programma, si alterneranno interventi che contribuiranno a definire il profilo dell’uomo e il lavoro del tecnico, la cui opera, apprezzata nel mondo, è oggi patrimonio di tutto lo sport. Tra i relatori, il presidente FIDAL Alfio Giomi, il DT delle squadre nazionali Antonio La Torre, la componente del Council di World Athletics Anna Riccardi, il giornalista Franco Fava.

ISCRITTI E RISULTATI: http://www.fidal.it/risultati/2020/COD7925/Index.htm

PROGRAMMA ORARIO: http://calendario.fidal.it/files/Orario%20ASSOLUTI%20INDOOR%202020.pdf

