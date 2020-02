Grande successo per l’apertura al pubblico del nuovo negozio Med Store di Macerata

MACERATA – Sabato pomeriggio una folla di clienti affezionati, curiosi e amici da tutta Italia si è riversata nel nuovo negozio di Macerata. Apre così il flagship store, fiore all’occhiello della Med Store, nell’avveniristica sede inaugurata al mattino.

Tanta attesa e una lunghissima fila, protrattasi oltre le 19, per aver l’occasione di visitare i nuovi locali. Tutti col naso in su ad ammirare il cielo incorniciato dalle audaci linee architettoniche contornate dalla rampa che avvolge i due stupendi alberi in acciaio fino a raggiungere la cupola di vetro, e poi in coda in negozio per garantirsi uno degli ambiti prodotti delle irripetibili offerte Apple.

Un layout curato in ogni dettaglio, il design che contraddistingue i nuovi negozi della catena e la presentazione delle migliori tecnologie sono lo scenario che ha accolto gli ospiti del pomeriggio. Il punto vendita ha dato mostra di se presentandosi luminoso, grazie all’accurato sistema di luci e alla finestra che diventa palcoscenico della tecnologia. Tavoli bianchi, linee morbide, elementi in legno che esaltano i contrasti suggerendo elementi naturali che mettono a proprio agio i clienti.

Il tutto disegnato nei minimi dettagli dall’azienda Trivellini Mobili, partner storico di Med Store che ha accompagnato negli anni l’azienda nel suo percorso di ricerca e stile.

Nel nuovo tempio della tecnologia è possibile trovare l’intera famiglia dei prodotti Apple ed il meglio dell’hi-tech con un intero team di esperti pronti ad ascoltare i bisogni dei clienti aiutandoli a scegliere il dispositivo più giusto.

Ampio spazio all’assistenza con una nuova area dedicata e uno staff potenziato. Come da tradizione immancabile la sala corsi luogo di formazione con appuntamenti settimanali anche gratuiti. Per chi non avesse avuto ancora la possibilità di visitare la nuova sede Med Store, ricordiamo che resteremo aperti anche domenica 2 Febbraio (così come tutte le domeniche del mese) dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e poi durante la settimana, dal lunedì al sabato tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00. Tutte le offerte per l’apertura, anche sottocosto, saranno valide dal 1 al 10 febbraio in tutti i negozi Med Store.

L’elenco completo delle offerte è consultabile a questa pagina https://www.medstore.it/macerata

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it