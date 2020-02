Da oggi nuovi televisori ed attrezzature per i bimbi ricoverati nella Cardiochirurgia Pediatrica di Ancona

ANCONA – Oggi (mercoledì 5 febbraio) il primario della Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita di Ancona, dottor Marco Pozzi ha accolto con il Comitato dei Genitori Bambini Cardiopatici, capitanato da Valentina Felici una delegazione di Mondia srl , proprietaria di negozi in franchising di Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, AW LAB , Bata , Geox e Alcott.

“Oggi è una giornata molto importante per noi perché possiamo ringraziare l’Azienda Mondia e tutti i suoi dipendenti per aver organizzato una raccolta fondi a favore del reparto dei cuori birichini. Abbiamo avuto il piacere di conoscere Daniela Lelli grazie a mamma Chiara, membro attivo del Comitato Genitori e di mostrare l’operato del Reparto e dell’equipe del Dr. Marco Pozzi. In quel momento si stavano ristrutturando le stanze della degenza e sentivamo la necessità di dotarle di televisori per rendere la degenza dei bambini meno traumatica e noiosa. Grazie alla generosità dei dipendenti abbiamo dotato tutte le camere e la sala giochi di televisori e abbiamo anche potuto donare un elettrocardiografo portatile (macchinario per effettuare gli elettrocardiogramma) di ultima generazione e una sedia a rotelle. “

Soddisfatto il primario del Reparto dottor Marco Pozzi e la coordinatrice dottoressa Simonetta Concettoni “l’affetto che i dipendenti e i responsabili di Mondia ci hanno rivolto ci fa molto piacere. Queste donazioni e le attività del Comitato sono importanti perché aggiungono un tassello alle cure dei bambini”.

Felici anche le famiglie dei bambini ricoverati che trovano nel reparto dei cuori birichini un ambiente attento alle loro necessità.

