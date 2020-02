Da Londra a Roma il trionfo degli atleti del Taekwondo pesarese

PESARO – Spinti dai recenti successi ottenuti nel Torneo Internazionale di Lisbona, i maestri e le cinture nere di Taekwondo delle scuole UTKDI alzano l’asticella e volano a Londra al British International Poomsae Championship.

Gli esperti del settore sanno bene che si tratta di una gara di tecnica prestigiosa che vede i più titolati atleti provenienti, oltre che dal paese ospitante, da quasi tutti i paesi d’Europa. Le gare di tecnica, come questa, richiedono un grande controllo d’esecuzione associato a eleganza dei movimenti, velocità e potenza. Dette anche Poomsae, nella lingua madre del Taekwondo, contengono tutti i principali movimenti dell’arte marziale più praticata al mondo.

In una gara internazionale e di così alto livello, il solo qualificarsi alle finali è già un risultato di grande prestigio e l’impresa riesce nella propria categoria a Federico Zazzaroni e Marzia Paolini che, ancora meglio, si qualificano anche nella gara di tecnica in Pair.

Quello che sembra un traguardo difficile ma molto sperato vede invece i maestri Pasquini, Girometti e Zazzaroni conquistare un bellissimo bronzo nella categoria in Team a seguito di cui arriva un ulteriore bronzo nell’individuale under 65 di Pasquini.

Il resoconto di questa grande trasferta quindi è altamente positiva e viene ulteriormente rafforzata con la conquista di 13 ori, 2 argenti, 1 bronzo al Campionato Nazionale CSEN di Roma. Dopo questi successi, i maestri Pasquini, Girometti, Zazzaroni e Barzetti con i loro allievi tornano ad allenarsi per tenere alto il nome dell’UTKDI in Italia e in Europa.

