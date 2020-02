Club Italia Allargato: lunedì parte la settimana dedicata alle Marche

Gli atleti, insieme ai propri tecnici, si raduneranno presso il Centro Giulio Onesti di Roma

ANCONA – Inizia l’avventura del “Club Italia Allargato” per i ragazzi del CQR Marche. Il nuovo progetto, presentato da Julio Velasco, ha lo scopo di creare un “Club Italia Allargato” al quale, in ognuno dei dodici appuntamenti calendarizzati da fine settembre a marzo 2020, parteciperanno due regioni per volta con una rappresentativa di atleti insieme ai propri allenatori per un raduno della durata di una settimana coordinato dai tecnici federali.

Questo programma di lavoro permetterà di conciliare un importante numero di allenamenti con una limitata perdita di giornate scolastiche. Durante ciascun incontro si terranno delle riunioni tra i tecnici federali e quelli regionali, creando un confronto tra quanto messo in pratica in palestra definendo al contempo le linee guida da adottare.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di creare entusiasmo e motivazione, migliorare il livello delle regioni, migliorare il processo di reclutamento, accelerare e massimizzare la formazione dei giocatori nelle categorie giovanili, migliorare il livello tecnico, didattico e metodologico degli allenatori e dei preparatori fisici del settore giovanile.

Questa la lista dei convocati per la Regione Marche accompagnati dal Selezionatore Romano Giannini e dal secondo allenatore Marcello Ippoliti:

Carburi Manolo MONTESI PESARO Tito Riccardo VIRTUS FANO Menchi Michele LUBE CIVITANOVA Ambrose Ionut LUBE CIVITANOVA Galdenzi Pietro LUBE CIVITANOVA Ardemagni Nicola APAV LUCREZIA Paolucci Luca SABINI CASTELFERRETTI Coccia Matteo POL. BOTTEGA Carletti Alessandro NOVA VOLLEY LORETO Cesarini Nicola SABINI CASTELFERRETTI Sorcinelli Giacommo VIRTUS FANO Martusciello Riccardo LUBE CIVITANOVA Roberti Federico VIRTUS FANO Panella Nduka LUBE CIVITANOVA Penna Gaetano LUBE CIVITANOVA

