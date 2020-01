Vigili del fuoco impegnati su più fronti in tutta la provincia

ANCONA – Fino a questa mattina, nella provincia di Ancona, i vigili del fuoco hanno effettuato una ventina di interventi, tutti, però, per piccoli incendi senza il coinvolgimento di persone.

L’intervento più impegnativo è stato fatto ieri sera, alle ore 23.30, nella zona industriale di Loreto per l’incendio di una baracca in ferro. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, con due autobotti. I militi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutta l’area circostante.

