Una bambina di sette anni muore nella notte nell’incendio della sua abitazione

SERVIGLIANO – Drammatico intervento, nella notte, dei vigili del fuoco in un’abitazione divorata dalle fiamme a Borgo Leopardi, a Servigliano.

Nell’incendio ha perso la vita una bambina di 7 anni. Sono invece riuscite a salvarsi la mamma e la sorellina più piccola.

A dare l’allarme – poco dopo le 3 di notte – la mamma, svegliata dall’acre odore del fumo. La donna, viste le fiamme, è riuscita a portare fuori la figlia più piccola poi, però, non è riuscita a rientrare nell’abitazione per prendere anche l’altra bambina.

Quando i vigili del fuoco, intervenuti da Amandola e Fermo, sono riusciti a raggiungere la piccola non c’era ormai più nulla da fare.

Sia la mamma, sia la sorellina della vittima – originarie dell’Este Europa -, sono state portate, con un’ambulanza della Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano in via precauzionale, all’ospedale di Fermo.

