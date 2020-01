Strada gelata, quattro feriti e otto auto coinvolte in una maxi carambola

ANCONA – Diversi incidenti si sono verificati questa mattina a causa del fondo stradale gelato.

Sull’asse Nord Sud, in direzione centro, ad Ancona, un automobilista di 59 anni ha perso il controllo della vettura, finendo contro il guardrail. L’uomo è sceso per segnalare l’incidente ma è stato investito da un’altra auto in transito. Subito dopo – erano le 7.20 ed il traffico sull’asse era particolarmente intenso – altre vetture sono rimaste coinvolte in una serie di tamponamenti.

Otto le vetture complessivamente coinvolte nell’incidente e quattro gli automobilisti rimasti feriti e trasportati con le ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.

Sul posto, oltre ai mezzi del servizio sanitario, sono subito intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver collaborato nel prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte nella maxi carambola, hanno messo in sicurezza le auto coinvolte e tutta l’area interessata.

