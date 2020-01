Scontro tra due auto con un ferito alla periferia di Fabriano

FABRIANO – Un uomo è rimasto ferito, oggi pomeriggio, in un incidente stradale verificatosi, poco dopo le 17, in viale 13 luglio, alla periferia di Fabriano.

Per cause in via di accertamento sono entrate in collisione due auto, una Opel ed una Jeep.

Sul posto, oltre al personale sanitario, è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. I vigili hanno inizialmente collaborato gli operatori sanitari per soccorrere il conducente della Opel e, subito dopo, hanno messo in sicurezza i due veicoli coinvolti nell’incidente.

