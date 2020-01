Perde il controllo dell’auto che si rovescia

ANCONA – Un altro incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 11, in via Esino, a Torrette.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale la conducente di un’auto ha perso improvvisamente il controllo e la vettura si è rovesciata su un fianco.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre la donna, affidandola alle cure del personale sanitario che ha provveduto a trasportarla con un’ambulanza al vicino pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Subito dopo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura coinvolta nell’incidente e l’area circostante.

