Pannelli fotovoltaici in fiamme sul tetto dell’azienda farmaceutica Angelini

ANCONA – I vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 12,30, in via Strada vecchia del Pinocchio, per l’incendio di alcuni pannelli fotovoltaici posti sopra il tetto dell’azienda farmaceutica Angelini.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con due squadre, il funzionario reperibile, un’autoscala e un’autobotte. Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento l’incendio dei pannelli e, subito dopo, effettuato verifiche all’interno dello stabile dell’azienda farmaceutica anconetana.

