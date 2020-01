I cittadini hanno detto sì: Monteciccardo si fonde con Pesaro

PESARO – Monteciccardo si fonde con Pesaro. “Da domani – afferma il sindaco Matteo Ricci -, in attesa della legge regionale, avrò l’onore di rappresentare anche i 1.641 cittadini di Monteciccardo”.

Questi i risultati:

✅a Monteciccardo 77,8 % per il SI

(con affluenza altissima),

✅a Pesaro 83 % per il SI

(con affluenza bassa, ma non c’era

un quorum da raggiungere).

“Un ringraziamento – aggiunge Ricci – a tutti i volontari del Comitato del SI, in particolare a Heidi Morotti, Giovanni Barberini, Federico Goffi e Amadori”.

Le urne per il referendum consultivo per la fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo in quello più grande di Pesaro (quasi 95 mila), erano state aperte alle 7 per chiudersi alle 23. gli scrutini sono iniziati subito dopo.

Va ricordato che un precedente progetto di fusione per incorporazione con Mombaroccio, anni fa, andò a vuoto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it