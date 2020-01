Finisce con l’auto contro un muro e resta bloccato all’interno

FABRIANO – Oggi pomeriggio, per cause in via di accertamento, un’auto, mentre stava percorrendo via Buozzi, a Fabriano, è finita contro il muro laterale. In seguito all’urto il conducente è rimasto bloccato all’interno della vettura.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a trainare in avanti l’auto, consentendo così al conducente di uscire dall’abitacolo accartocciato.

