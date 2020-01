Donne e salute: ad Ancona un focus sui servizi territoriali promosso dalla Cgil

ANCONA – “Donne e salute”: è il titolo dell’iniziativa, promossa da CGIL Marche, FP CGIL Marche e dalla Commissione Regionale Pari Opportunità, in programma giovedì 16 gennaio. Sarà presente Rossana Dettori, Segretaria nazionale CGIL.

Il convegno, che avrà inizio alle ore 9,30 e si chiuderà alle 13,30, si svolgerà presso la sede della CGIL Marche, via 1° Maggio n. 142/A (AN), sala “Massimo D’Antona”.

Al centro dell’iniziativa saranno i temi legati alla salute delle donne: dalla medicina di genere all’applicazione della Legge 194/78, da un focus sui servizi territoriali ai consultori, luoghi di presa in carico complessiva della salute delle donne, in tutte le età, dove ampliare i servizi offerti a partire dalla educazione sessuale e di genere, anche per prevenire tutte le forme di violenza orientate al genere, i comportamenti a rischio, e dove garantire integrazione e sostegno ai bisogni delle donne migranti. Particolare attenzione verrà dedicata al personale, a partire da quello sanitario, impegnato su questi temi.

Il convegno sarà introdotto da Daniela Barbaresi, Segretaria generale CGIL Marche; gli interventi previsti sono quelli di Ketty Pesaresi, Coordinatrice medici FP CGIL Marche, di Stefania Pagani, Commissione Pari Opportunità Regione Marche, Maria Teresa Carloni, Segretaria regionale SPI CGIL Marche, Fabrizio Volpini, Presidente IV Commissione Consiglio regionale e Lucia Di Furia, Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche.

