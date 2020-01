A Pesaro passeggiata con il sindaco Ricci che illustra i progetti di riqualificazione della città che cambia

PESARO – Una mattinata all’insegna del fitness, alla scoperta della città che cambia. Anche quest’anno oltre 300 pesaresi si sono dati appuntamento in piazza del Popolo per “A smaltire col Sindaco”, la passeggiata insieme a Matteo Ricci, gli assessori Mila Della Dora e Heidi Morotti, presente anche il consigliere regionale Andrea Biancani, diventata ormai un evento fisso per concludere le festività natalizie. Un percorso di circa 6 chilometri, per quasi due ore di camminata, con quattro soste: parco Miralfiore, via dell’Acquedotto, Porto, piazzale della Libertà. Alcuni dei luoghi simbolo della città, al centro dei progetti futuri. “Molti hanno sentito parlare del Bando Periferie, ma in pochi sanno che cos’è: un bando, che lo Stato ha messo a disposizione delle città capoluogo qualche anno fa, per riqualificare luoghi degradati. Una delle zone che più ne ha bisogno è questa – spiega il sindaco dal parcheggio di via dell’Acquedotto -, diventata negli anni un retrobottega della città. Per questo abbiamo pensato ad un progetto con attività legate a tutte le età”. A cominciare dalla bicipolitana “il percorso che collega il parcheggio al parco Miralfiore diventerà una ciclabile che costeggerà il fiume. Il progetto delle due ruote proseguirà: arriveremo fino al lago di Mercatale e integreremo quella che costeggia il palas, (passando sul ponte arrivando al lato sinistro del fiume) fino al lago di Villa Fastiggi. Previsto anche un ponte ciclopedonale che collegherà la zona del Miralfiore alla Tombaccia”. Migliorare le ciclabili e “introdurre locali-palafitte dove bere, mangiare e fare l’aperitivo”. Poi sarà prevista anche l’area sportiva per tutte le età: piste da pump track, skate e il nuovo bocciodromo. “Nel parco XXV Aprile – continua il sindaco – l’idea è di costruire attività per famiglie, sui modelli dei parchi avventura”. Ancora spazi per giovani, musica dal vivo, discoteche “per tenere i ragazzi nella nostra città”, vicino alla già ristrutturata sede del Teatro della Piccola Ribalta, all’area camper e casa Mariolina: “Verranno sistemati i parcheggi, le illuminazioni, verranno messe delle telecamere: diventerà un’area centrale della città a pochi passi dalla Stazione, altra zona che verrà presto riqualificata (l’incontro con Ferrovie dello Stato è previsto tra gennaio e febbraio e i lavori potrebbero iniziare nel 2021 ndr).

Tra i progetti in cantiere anche quelli legati a centro storico e porto/zona mare: ricordiamo le luminarie con scritte dedicate a Rossini e ai poeti pesaresi in via Castelfidardo e via Passeri, il rifacimento del pavimento di Galleria Roma. “In trasformazione anche il Porto, che deve tenere insieme attività commerciali, economiche e attrattività turistica”, ha ricordato il sindaco, elencando tra le migliorie da apportare anche quella del Consorzio.

Una mattinata all’insegna dell’allenamento, scandita dagli esercizi muscolari guidati dai trainer pesaresi Sabrina Cermaria, Laura Antonazzo, il Team di Mondo Fitness. Poi il defaticamento con Lilli Benelli alla palla di Pomodoro. Prima dell’arrivo in piazza del Popolo, il sindaco Ricci ha ricordato i prossimi appuntamenti: domani, l’inaugurazione della Sonosfera (ore 16 ai Musei Civici), e il prossimo 19 gennaio con il referendum sulla fusione per incorporazione di Monteciccardo.

