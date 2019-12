Triplete e record infranti, il bilancio in numeri della Cucine Lube Civitanova che saluta un anno da sogno

CIVITANOVA MARCHE – Si sta per chiudere un 2019 che resterà nella storia della Cucine Lube Civitanova: un vero e proprio anno da record, che ha fatto registrare un crescendo di successi, dal titolo di campioni d’Italia conquistato il 14 maggio a Perugia (il quinto scudetto della storia biancorossa), a quello di campioni d’Europa del 18 maggio a Berlino (dopo 17 anni dal precedente trionfo nel massimo trofeo continentale) per diventare infine anche campioni del Mondo lo scorso 8 dicembre (primo titolo iridato e unico trofeo che mancava nella ricca bacheca del Club cuciniero).

Una vittoria, quella iridata ottenuta in Brasile, che come già ricordato lancia ancora di più nella storia la Cucine Lube Civitanova: il trofeo numero 21 permette al Club cuciniero di potersi vantare di aver conquistato ogni titolo messo in palio attualmente nel mondo del volley nazionale e internazionale, dal 2001 in poi: 5 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Coppa Italia, 3 Coppa CEV, 1 Challenge Cup, 4 Supercoppa italiana.

Il bilancio delle gare del 2019 in numeri

– 55 gare disputate complessivamente (48 vittorie, 7 sconfitte)

– 35 in SuperLega (24 in Regular Season, 11 nei Playoff scudetto) con 31 vittorie e 4 sconfitte

– 11 in Champions League (6 nella fase a gironi, 5 nella fase a eliminazione diretta) con 11 vittorie, chiudendo quindi l’anno in Europa da imbattuta

– 5 nel Mondiale per Club (3 nella fase a girone, Semifinale, Finale) con 4 vittorie e 1 sconfitta

– 3 in Coppa Italia (Quarti di finale, Semifinale, Finale) con 2 vittoria e 1 sconfitta

– 1 in Supercoppa italiana (Semifinale) con 1 sconfitta

– 4 Finali per un titolo disputate: Finale Coppa Italia, Finale Scudetto, Finale Champions League, Finale Mondiale per Club

– 3 titoli conquistati: Scudetto, Champions League, Mondiale per Club

– 207 set disputati (152 vinti, 55 persi)

– 7 Nazioni in cui i biancorossi sono scesi in campo: Italia, Polonia, Russia, Germania, Brasile, Repubblica Ceca, Turchia

Il bilancio delle gare giocate suddiviso tra le due stagioni dell’anno solare 2019

Gare giocate nel 2019 (stagione 2019-2020)

– 21 gare complessivamente (19 vittorie, 2 sconfitte) così suddivise

– 13 gare di SuperLega (13 Regular Season): 13 vittorie

– 1 gara di Supercoppa italiana (Semifinale): 1 sconfitta

– 2 gare di Champions League (fase a gironi): 2 vittorie

– 5 gare del Mondiale per Club (3 fase a girone, Semifinale, Finale): 4 vittorie, 1 sconfitta

Gare giocate nel 2019 (stagione 2018-2019)

– 34 gare complessivamente (29 vittorie, 5 sconfitte) così suddivise

– 22 gare di SuperLega (11 Regular Season, 11 Playoff scudetto): 18 vittorie, 4 sconfitte

– 3 gare di Coppa Italia (Quarti di Finale, Semifinale, Finale): 2 vittorie, 1 sconfitta

– 9 gare di Champions League (4 fase a gironi, 5 fase a eliminazione diretta): 9 vittorie

