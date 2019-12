Teatro Rossini gremito a Pesaro per assistere all’esibizione dei migliori ballerini di Mosca

PESARO – La stagione di danza al Teatro Rossini non poteva non presentare un classico della danza mondiale: Il Lago dei Cigni di Cajkovskji. E gli amanti della danza classica hanno gremito il Teatro Rossini per poter ammirare i più grandi ballerini russi della importante scuola di Mosca tra le più prestigiose al mondo.

