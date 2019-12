Sul palco del Teatro Rossini di Pesaro appuntamento con il violino di Alessandro Quarta accompagnato dagli ARTeM String Quintet

PESARO – Dopo il successo del concerto celebrativo per il “compleanno” della rassegna concertistica, l’Ente Concerti di Pesaro propone alle ore 21 di sabato 21 dicembre un appuntamento imperdibile. Sul palco del Teatro Rossini sarà la volta del violino di Alessandro Quarta, accompagnato dagli ARTeM String Quintet.

Alessandro Quarta, violinista, arrangiatore e compositore, è stato acclamato dalla CNN nel 2013 come “Musical Genius” e premiato nel 2018 a Montecitorio come “Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo” per la musica. E’ cresciuto con alcuni dei più grandi direttori dei nostri giorni ricoprendo il ruolo di violino di spalla sotto la guida di nomi del calibro di L. Maazel, E. Inbal, C. Dutoit, M. Rostropovich, M.W. Chung, G. Pretre, Z. Metha ed effettuando tournèe in Europa, America, Cina, Giappone, Medio Oriente nelle più prestigiose sale del mondo.

In veste di solista, si è esibito a fianco di artisti quali i Solisti dei Berliner Philharmoniker, Carlos Santana, Lucio Dalla, Mark Knopfler, Boy George, Dionne Warwick, Lionel Richie, Celine Dion, Liza Minnelli, Joe Cocker, Lenny Kravitz, Jovanotti, Amy Stewart e molti altri. Collabora attualmente a progetti internazionali insieme a Dee Dee Bridgewater, Mike Stern, James Taylor, Toquinho, Sarah Jane Morris, Gino Vannelli, Regina Carter e Pablo Ziegler.

Il pubblico italiano potrà ricordare il successo della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con “il Volo” nella serata dei duetti, l’esibizione su RaiUno all’interno del programma “Danza con Me” di Roberto Bolle di fronte a 5 milioni di telespettatori in cui ha ottenuto il punto più alto di share, così come la sua indimenticabile apertura del Concerto del Primo Maggio a Roma in diretta Rai nel 2015.

A Pesaro Quarta sarà accompagnato da Federico Micheli, Andrea Cortesi (violini), Lorenzo Rundo (viola), Alessandro Culiani (violoncello) e Graziano Brufani (contrabasso) in un programma che spazia dalle pagine più belle e famose del barocco alle brillanti e virtuosistiche trascrizioni dalla celebre Carmen di Bizet, fino ai brani più celebri di Astor Piazzolla.

In programma:

Antonio Vivaldi da Il Cimento dell’Armonie e Inventione “L’Estate – L’Inverno”

Pablo de Sarasate Carmen Fantasy

Astor Piazzolla Rio Sena, Chau Paris, Adios Nonino, Oblivion, Years of solitude, La muerte del angel, Jeanne y Paul, Fracanapa, Libertango

La vendita dei biglietti dello spettacolo si svolgerà presso la biglietteria del Teatro Rossini. La biglietteria è aperta dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30. I biglietti disponibili saranno messi in vendita anche il giorno del concerto dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino ad inizio spettacolo.

I prezzi dei biglietti sono: posto di platea e posto di palco di I e II ordine € 25, ridotto € 20; posto di palco di III ordine € 20, ridotto € 15; posto di palco di IV ordine € 14, ridotto € 10; loggione € 8.

L’acquisto dei biglietti online può essere effettuato tramite il circuito www.vivaticket.it

Informazioni

Ente Concerti, Palazzo Gradari Via Rossini 0721 32482 info@enteconcerti.it www.enteconcerti.it Teatro Rossini Piazzale Lazzarini, Pesaro 0721 387620 (biglietteria 0721 387621)

La Direzione si riserva di apportare al programma le variazioni imposte da ragioni tecniche o da cause di forza maggiore.

