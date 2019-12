Successo del tradizionale concerto natalizio Pro Avsi organizzato al Duomo di Ancona / FOTO

ANCONA – Domenica, alle ore 21.30, presso la Cattedrale di San Ciriaco si è tenuto il tradizionale Concerto natalizio organizzato da Comunione e Liberazione.

Se il Presepe è il simbolo natalizio per eccellenza, anche il canto, quale espressione artistica, non è da meno. Guidami Tu, luce gentile: questo è il titolo del concerto, organizzato per sostenere i progetti della Fondazione AVSI (Associazione non governativa di Cooperazione allo sviluppo). Il gesto è stato così strutturato: in una cattedrale affollatissima, i canti e alcune letture si sono alternati senza sosta. Al termine della suggestiva rappresentazione, non potevano mancare i canti della Tradizione, come “Tu scendi dalle stelle” e “ Go tell on the mountain”.

La Campagna Tende AVSI 2019-2020 promuove sette progetti, che si trovano in Libano, Mozambico, Siria, Brasile, Venezuela e Italia. In particolare, nel nostro Paese vi è la presa in carico delle esigenze assistenziale delle Suore di Carità dell’Assunzione, che appunto sostengono i bisognosi di varie città italiane.

Il Concerto di questa sera è stato ripetuto lunedì 23 dicembre presso la Chiesa dell’Immacolata di Macerata. Da segnalare, come ogni anno, la partecipazione alla Corale da parte di alcune persone provenienti dalla Diocesi di Milano, che con la propria presenza testimoniano un’amicizia che si rinnova ad ogni Natale.

(Le foto sono di Stefano Sacchettoni)

