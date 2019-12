Sei aziende del Fermano tra le eccellenze marchigiane

FERMO – Nella sede della Cna Marche, ad Ancona, si è tenuta la presentazione del Repertorio delle Imprese Eccellenti e la premiazione delle aziende più innovative della regione. Il Fermano e la CNA Territoriale hanno portato a casa ben tre importanti riconoscimenti, oltre a vedere inserite nel Repertorio sei imprese del territorio.

“CNA Marche – spiega il Presidente Paolo Silenzi, presente all’iniziativa – ha selezionato le migliori imprese artigiane che si sono distinte nel 2019 per l’introduzione di buone prassi innovative su diversi fronti: gestione delle risorse umane, innovazione e ricerca, strategie per l’internazionalizzazione, sviluppo commerciale, innovazione strategica e organizzativa. I nostri complimenti a tutte le imprese inserite nel catalogo regionale e in particolar modo a quelle fermane che si sono distinte per le prassi eccellenti riconosciute e premiate da una giuria di qualità”.

Il riconoscimento per la prassi eccellente relativa a innovazione e ricerca è stato attribuito alla Brasili Comfort di Monte Urano, che si occupa di vendita, installazione e assistenza di climatizzatori e impianti termici e idraulici, per il rispetto dell’ambiente e il comfort del cliente; alla GicherStampa di Fermo, azienda leader nella stampa di etichette autoadesive e moduli continui, è stata riconosciuta la prassi eccellente nell’ambito dell’innovazione nelle strategie per l’internazionalizzazione; la Trismeccanica di Fermo, che opera nel settore della meccanica di precisione, è stata premiata per la cura dei dettagli e l’innovazione dei prodotti.

Nel Repertorio regionale delle Imprese Eccellenti 2019 anche Ecolsystems, Scuola Guida Car e Metal Welding.

