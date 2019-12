Riviera Banca conferma per il 2020 la collaborazione con la Confcommercio di Pesaro e Urbino

RIMINI – Presso la sede centrale di RIVIERA BANCA a Rimini si sono incontrati il Direttore Generale della Confcommercio di Pesaro e Urbino, Amerigo Varotti, il Presidente Fausto Caldari ed il Direttore Generale di RIVIERA BANCA, Gianluca Conti.

E’ stata ribadita e confermata anche per l’anno 2020 la collaborazione ed il rapporto di partenariato tra la Confcommercio e Riviera Banca alla luce delle positive esperienze maturate in questi ultimi anni di proficua collaborazione.

Confermato inoltre il sostegno ad iniziative e progetti per il mondo delle imprese e per la promozione territoriale (tra i quali l’Itinerario della bellezza).

