Rimossi da un palazzo di Ancona dai vigili del fuoco dei coppi pericolanti

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Cialdini, ad Ancona, per rimuovere dei coppi pericolanti che minacciavano di cadere nella via sottostante.

Sul posto anche l’autoscala utilizzata per raggiungere il tetto e mettere in sicurezza tutta l’area.

Nel pomeriggio, invece, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nella frazione di San Silvestro, a Senigallia, per tagliare una grossa quercia caduta su una strada, ostruendo il passaggio prima di un’abitazione.

In considerazione delle notevoli dimensioni della pianta, in supporto alla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia è stata fatta intervenire dalla sede centrale di Ancona anche l’autogru.

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it