Daniela Barbaresi: “Un 2020 che restituisca al lavoro valore e dignità”

di DANIELA BARBARESI*

ANCONA – Se si osservano i recenti dati dell’ISTAT sull’occupazione nelle Marche nel terzo trimestre dell’anno, viene da tirare un sospiro di sollievo, e c’è anche chi un po’ troppo frettolosamente lo ha fatto.

Certo, i dati indicano una crescita dell’occupazione, sia relativa al lavoro dipendente che di quello autonomo tanto che si sono quasi raggiunti i livelli occupazionali pre-crisi, e questo è certamente un dato positivo.

Tuttavia, non altrettanto incoraggianti sono i dati sul ricorso agli ammortizzatori sociali, a partire dalla cassa integrazione che nei primi 11 mesi dell’anno ha visto a quasi 14 milioni di ore autorizzate, notevolmente cresciute rispetto all’anno precedente (+34%), con un’impennata soprattutto nella seconda parte dell’anno. Peraltro, cresce prepotentemente soprattutto la CIG straordinaria, indice di difficoltà strutturali delle imprese.

Già prima dell’estate erano oltre 140 le aziende in crisi che avevano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o che prevedevano licenziamenti e riduzioni di personale: aziende in crisi con circa 10 mila lavoratori dipendenti a cui si aggiungono altre 3 mila aziende artigiane in difficoltà.

Tra le vertenze aperte più significative vanno ricordate l’Aerdorica, la Whirpool, la Jp Industries di Fabriano, la Berloni di Pesaro, la Tallarini di S. Ippolito, i calzaturifici Spring-Mario Bruni di Montegranaro e Hobbs d’Inghilterra di Porto S. Giorgio, la Manuli di Ascoli Piceno e la Itac Lab di Grottammare. C’è poi grande preoccupazione per la vertenza Auchan-Conad soprattutto per l’incertezza per le centinaia di lavoratori e lavoratrici occupati nei tanti punti vendita che sembrano non interessare a Conad.

Dunque, l’anno che sta per chiudersi ha visto tante aziende in difficoltà, ma anche per il 2020 non mancano le incognite. Incognite per la quantità di occupazione ma anche per la qualità del lavoro e per i livello dei redditi dei lavoratori.

Occorre ricordare infatti che la ripresa occupazionale degli ultimi anni è rappresentata quasi esclusivamente da rapporti di lavoro precari, discontinui e a tempo parziale che continuano progressivamente a erodere i rapporti di lavoro stabili e a tempo pieno che ormai nelle Marche interessano solo un lavoratore su due.

Dunque, ormai da tempo, parlare solo del numero di occupati non basta piu perché è notevolmente peggiorata la qualità dei rapporti di lavoro e il numero di ore lavorare, mentre cresce prepotentemente il lavoro povero.

Per troppi anni si è pensato di affrontare crisi e difficoltà solo attraverso l’abbassamento del costo del lavoro, e la frantumazione dei processi produttivi in esternalizzazione e giungle di appalti e subappalti, precarizzando e svalorizzando il lavoro stesso: una ricetta sbagliata e di corto respiro. I lavoratori marchigiani sono troppo precari e hanno retribuzioni troppo basse.

Per questo è necessario investire innanzitutto nel lavoro di qualità, nelle competenze, a partire da quelle dei più giovani, soprattutto quelle necessarie ad accompagnare le trasformazioni in atto; un lavoro che sia stabile, con diritti, tutele e soprattutto retribuzioni adeguate.

Senza lavoro di qualità non c’è futuro ed è questo che auspichiamo per il 2020 alle porte: che si possa costruire una nuova cultura del lavoro che sappia restituire al lavoro valore e dignità.

Auguri a tutti perché il 2020 possa portare maggiori certezze e diritti per lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati, con un pensiero particolare a tutti coloro che saranno impegnati con il loro lavoro anche nella notte dei 31 dicembre e a Capodanno per garantire servizi ai cittadini.

Buon 2020 a tutti e tutte!

*Segretaria Generale Cgil Marche

