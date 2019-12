Ad Ancona cresce il calcio giovanile: la Stella d’Oro ora è con la Junior Calcio

ANCONA – A dicembre 2019 nasce la collaborazione tra le due società, la STELLA D’ORO Calcio Femminile e la JUNIOR Calcio maschile. L’annuncio nelle parole di Melissa Dubbini, dalla segreteria della Stella D’Oro: “In questo periodo di festività natalizie ci sembra con questa notizia di fare come un dono per la città. Da oggi al Centro Sportivo Paolinelli di via Schiavoni si realizza un sogno, quello di unire le due realtà del calcio dorico nello scopo di portare avanti ad Ancona l’attività del calcio giovanile nella sua misura più sana, di “gioco” appunto. Al Centro, con la Stella D’Oro e la Junior, le nostre ragazze e i nostri ragazzi si potranno formare come squadre, mettere a punto la loro preparazione atletica, tecnica e tattica, per crescere sportivamente ma non solo. Accomunati dalla passione per il calcio, nei nostri campi, durante gli allenamenti e nelle partite, grazie a questo bellissimo sport rafforzano la loro amicizia. Ed è sull’amicizia, e sulla passione per questo “gioco” che si fonda il loro, e nostro, autentico spirito di squadra”.

Uniti nel campo, uniti al lavoro: gli uffici della Stella D’Oro da oggi sono all’interno del Centro Sportivo Paolinelli, insieme a quelli della Junior Calcio.

Il presidente della Stella D’Oro Silvia Romano ed il Presidente della Junior Calcio Piero Medini, insieme ai due corrispondenti staff di collaborazione stanno preparando delle grosse novità per il 2020.

Silvia Romano Presidente di Stella D’Oro: “Mentre le ragazze già alternano i loro allenamenti a quelli dei ragazzi, il nostro team insieme sta preparando una grande partita, un prossimo raduno, al quale inviteremo tutti i ragazzi e le ragazze che hanno voglia di giocare a calcio, dove speriamo di vedere in un incontro significativo tra la squadra femminile della Stella D’Oro con la squadra maschile del Junior Calcio. Abbiamo altre iniziative per il 2020, per portare davvero il calcio femminile tra le ragazze del territorio, per le quali saranno coinvolti molti tradizionali centri di aggregazione giovanile, ma ve le presenteremo ad anno nuovo con la ripresa della scuola. Potremo anche annunciare ma non confermare il primo Campus estivo, per ragazzi e ragazze, che si svolgerà presso lo Stadio Paolinelli”

Silvia Tamburriello, Ufficio Stampa della Stella D’Oro: “Tra i prossimi importanti appuntamenti di Gennaio 2020 per la nostra squadra c’è l’avvio Domenica 19 Gennaio del campionato di Eccellenza, seguiteci numerosi. Ma prima ancora, il 2 Gennaio riprendiamo le iscrizioni, sia per l’Eccellenza, che per l’Under 12 ed Under 10 che a febbraio torneranno entrambe in campo per il girone di ritorno dei loro campionati. Per le iscrizioni e per tutte le info contattateci ai nostri telefoni o alla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Stelladorocalcio/ . Ed ancor prima, il 1 gennaio, si brinderà tutti assieme per l’inizio di un anno fantastico, il 2020, che nasce proprio sotto una buona stella. La Stella D’Oro. “

Per Informazioni ed iscrizioni, per il calcio femminile sono a disposizione il presidente della Stella D’Oro Silvia Romano al 338 379 4451, per il calcio maschile il presidente della Junior Calcio Piero Medini al 333 560 2824.

